捷運車廂變成人片場？女優驚爆拍攝內幕

號稱亞洲最大成人平台SWAG，今年1月推出「捷運系列」影片，打造的場景幾乎與北捷車廂一模一樣，氣得北捷發出嚴重聲明強烈譴責。拍攝捷運系列片的女優Arielbb（愛子）今（13日）遭警方約談，而她的背景也隨之曝光，原來她是個斜槓女青年，有會計正職工作，拍片是兼差也是興趣。

SWAG在1月推出的「捷運系列」片，將拍攝的場景打造成捷運車廂，車廂內部的構造、色調和椅子顏色，都依照原景打造，細緻度讓民眾驚艷，誤以為真驚呼：「借了車廂在拍片？」。

愛子今到案後坦承，自己就是SWAG臉書貼出的捷運車廂正妹本人，據ETtoday新聞雲報導，愛子擁有會計正職工作，拍攝SWAG影片是兼差，拍片2年多每月獲利30多萬。且她沒打算放掉會計工作，AV女優只是業餘的，她認為追求情慾自主是很酷的事。

台北地檢署本月1日指揮刑事局電偵大隊偵辦，逮捕SWAG劉姓負責人等5人，劉男30萬元交保，另4名則為工程師訊後請回。

檢方為釐清網站是以收會費，或是購買點數，並與直播主的拆帳關係，刑事局電偵大隊12日約談「鎮台之寶」、代號funnyg的陳姓女子，以釐清將關刑責。

陳姓女子又叫「可可」，因作風大膽，曾與歌手拍攝猥褻影片，被稱為「暗黑吳佩慈」，每月接受「抖內」、「送禮」，月收入高達數十萬元。

(中時新聞網)