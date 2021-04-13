新北市客家文化園區、臺北大學、三峽農會等單位近期合辦第1屆三峽綠茶季系列活動，帶領民眾走訪竹崙地區茶園採茶、製茶，並體驗製作客家擂茶。（新北市客家局提供）

近期剛好是春茶採摘季，為推廣客家茶文化，新北市客家園區、臺北大學、三峽農會等單位合辦第1屆三峽綠茶季系列活動，帶領民眾走訪竹崙地區茶園採茶、製茶，並到客家文化園區品嚐客家風味餐，希望將客家文化與茶產業結合，另外5月也將迎來賞螢季，客家局另推出「共下賞螢趣」輕旅行活動，將帶領民眾到三峽森林區探索螢火蟲。

客家族群多居住在丘陵區開闢梯田種茶，北部客家聚落出產品質獨特的「東方美人茶」、「酸柑茶」、「客家擂茶」。新北市客家局為行銷在地文化，與臺北大學USR（大學社會責任實踐計畫）合作，辦理三峽綠茶季系列活動，並推出茶產業「竹崙客茶正全覽」活動。

客家局表示，客家文化園區在活動中帶領遊客到北遷客家聚落茶園，在三峽正全茶園內戴上斗笠、背上茶簍，親身體驗採茶、揉茶過程，並到園區內體驗三峽獨特蜜香紅茶味的茶凍，導覽園區特色場域外，也帶著民眾在園區禾埕廣場體驗親子童玩。

客家局指出，2021三峽綠茶季「春三峽－品青心柑種好茶」從3月至5月將推出一系列茶文化主題活動，除了客家文化園區外，臺北大學、北大高中、三峽農會茶農、茶行業者等在地社區資源也一同投入，共同為三峽茶鄉在地創生一起努力。5月2日也將推出「共下賞螢趣」輕旅行活動，邀請民眾到三峽森林區探索螢火蟲，體驗大自然生態及認識客家文化之美。

(中時 )