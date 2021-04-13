據市場消息，騰訊控股據悉最快將於14日為美元債券定價。騰訊控股計劃發行的美元債券規模在40億美元左右。

新浪財經報導知情人士稱，騰訊控股正著眼於最早14日定價發行約40億美元的美元債券。知情人士透露，這家中國互聯網巨頭13日在與亞洲、歐洲和美國的投資者就擬議發債交易舉行國際電話會議。

騰訊2020年5月定價發行了60億美元的美元債，是該公司當時逾一年的第一筆此類發債交易。騰訊2月份還籌集了83億美元資金，創2016年來中資公司亞洲離岸銀團貸款之最。騰訊尚未做出回應。

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