辰亦儒在武俠奇幻火劇《斗羅大陸》 飾演肖戰師傅，打破一般大師「白髮蒼蒼老摳摳」形象，以帥氣帶點輕鬆感現身，沒有大師高高在上的遠距離，而是像哥哥般親暱，讓粉絲溺愛不已這個角色。他說到大師首先要具備條件，除了有正能量智慧外，最重要就是要有好氣色與好體力。

辰亦儒回憶，為詮釋「大師」角色下很多功夫準備，「回想起當時最難的，是我和肖戰的第一場對手戲，播出的第二集裡，我們在一條很長的走道上對話，我除了要說明肖戰那個角色的天賦異稟外，還要解釋入門等規範，因為走道實在很長，台詞又很多，還要配合鏡位拍攝，因此我們來回走了很多次，讓我有種『永無止境，源源不絕』的感覺，是個很難忘的回憶！」

辰亦儒也讚肖戰敬業，將角色「唐三」一角揣摩恰如其分，「戲外我們是哥兒們，戲裡則是宛如朋友般的師徒相稱，與他合作很開心，我們對拍攝前製做很多溝通，畢竟我不能讓我倆師徒在鏡頭前有失面子啊」。劇中許多武打戲，辰亦儒也都自己上陣，「之前拍戲也很常吊鋼絲，所以會特別小心某些動作，但難免有些皮肉傷，反而我比較擔心其他演員，因為他們的打戲更多！」

聊起現實中，辰亦儒若要收徒弟，面對很不會唱歌卻不斷練習，努力立志想當歌手的平凡孩子，以及資質與顏值很好卻不認真的孩子，2種極端學生會如何選擇？他表示「我兩個都收。因為好的老師一定要因材施教，而不是做選擇。對於天資聰穎卻驕傲的，我會指導他具備謙卑的態度，讓他更有上進心和動力去學習珍惜得來得不易的條件；對於地才的孩子，我則是希望他懂得努力絕不是白費，同時教導他懂得更了解自己特質，從中延伸出更多專長！」

劇中身為大師不離不棄，幫助徒弟唐三克服難關，辰亦儒表示自己十分喜愛此作品，「我覺得就像劇中說的，強者一定要保護弱者，不要用自己的優勢去欺負別人，通常我在朋友群裡，也比較會是協調者，幫助圓融大家的衝突歧見，此外，我會多關心不常被注意的人，傾聽他們的聲音，多用對方的角度設想。」

辰亦儒在陸劇《斗羅大陸》飾演肖戰老師。（LiTV、辰亦儒提供）

辰亦儒近年作品不斷。（LiTV、辰亦儒提供）

(中時 )