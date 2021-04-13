春暖花開、民眾開始嚮往戶外出遊的行程，台北晶華酒店搶攻這波春遊商機，端出私房景點，規劃出上山和下海兩款春天版本秘境出遊住房專案，包括走入山林欣賞螢光點點的「春令「螢」生態之旅」以及沿著海邊於馬背上觀賞夕陽餘暉的「初春·走馬看花」，兩款住房專案自即日起陸續推出，邀請旅人一同探索台北近郊的美景，結合五星旅宿與活動體驗，讓度假行程更加豐富有趣。

「春令「螢」生態之旅」住房專案是由台北晶華酒店獨家攜手位於五股的準園休閒農場打造的親子共學行程，共有三天兩夜和兩天一夜的住宿選項，除了入住五星級酒店豪華客房、盡享郵輪式度假設施之外，更安排有生態專家進行「準園螢火蟲生態導覽」、並於台北園外園享用豐盛的半自助式晚餐。

準園休閒農場擁有得天獨厚的三千坪遼闊綠地、近年來致力於復育螢火蟲的工作，園內預估數量超過二十萬隻，生態專家將帶領大小朋友走入螢光秘境，親身體會與大自然共好的美景，一趟「吃、喝、玩、樂、買、學」全包的郵輪式度假體驗，讓親子假期充滿寓教於樂的色彩。

在親子遊程之外，晶華也準備了大人系的春遊行程--「初春·走馬看花」住房專案，攜手綠野馬術文創園區、將浪漫的海岸馬術體驗結合飯店住宿與餐飲服務，平日入住可享房型升等或輕鬆試駕BMW百萬名車任你馳騁於淡水黃金海岸邊，打造唯美的春日時光，兩人成行即可享有。

位於淡水沙崙海水浴場旁的綠野馬術文創園區是新北市馬術委員會的所在地，同時也是全國唯一提供海灘及野外騎乘體驗的馬術推廣中心，緊鄰淡水河出海口的絕佳地理位置，每當黃昏時分，夕暉渲染天際，照映整個海面，金光粼粼的夕照景致也曾榮登台灣八景。參加這個專案的旅客將可駕駛飯店提供的BMW房車前往秘境，由專人導覽園區並騎乘馬匹於沙灘踏浪，享受海風吹拂，欣賞浪漫夕照，伴隨層層浪花留下難忘回憶。

(中時 )