國美館館長梁永斐將書法圖像化，打破傳統窠臼，將文字線條具多變律動、多彩的書藝獨樹一格，21日起將在推出台中首展「書藝無界」。梁永斐創作時喜歡聆聽音樂、舞動手足，下筆創作如行雲流水。他表示，書法也具律動及節奏，古人講究「天、地、人」合一，其中「人」最重要，他聆聽心靈聲音，與萬物溝通、筆隨意走，將字體視為創作元素，化成抽象意境，透過簡單的顏色展現力量。

梁永斐書藝創作展「書藝無界」將自4月21日至5月28日在逢甲大學游翰堂漢字文化中心展出，推出「大吉大利」、「文字成林」、「自在新創」、「篆書組合」、「線條創意」及「隸書創新」等六大系列共40多件作品，都是他擔任國美館長前的創作。

梁永斐生於1962年，自2020年11月接任國立台灣美術館館長，曾任台北市立兒童育樂中心主任、台北市體育處處長、國立中正紀念堂管理處副處長、文化部參事、藝術發展司司長及國立國父紀念館館長。

有人稱梁永斐是「東方的米羅」，他則自詡說：「我是台灣的梁永斐」。梁永斐認為寫書法不只是臨摹古人，而是要寫出自己的特色。他自幼習字，從楷書、行書、行草、隸書及篆書、西周金文等打下深厚書法基礎，他醉心西方藝術家梵谷、畢卡索、米羅等人作品，並潛心研讀佛經，而創作出「中西融合」的獨特風格。

梁永斐的書法猶如現代圖變，將「字」的線條圖像化，成為創作的元素，他筆隨意走揮灑牽動文字線條，鑄造「寫意」及「抽象」的境界。他表示，創作是「筆、心」佛合一」，書法也要有律動及生命節奏，他聆聽音樂、在節奏中舞動手足揮灑書藝，再以簡單的色彩展現層次感，透過心靈與萬物的溝通，強化自然的力量。

(中時 )