郵局關懷太魯閣傷者 花蓮4家醫院免收包裹費 16:272021/04/13 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華郵政表示，即日起至4月30日，寄往衛福部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、花蓮慈濟醫院及門諾醫院供醫護人員、傷患使用的國內包裹，免收郵資。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 0402台鐵太魯閣號事故造成重大死傷，中華郵政公司宣布，為關懷社會公益，即日起至4月30日止，寄往衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院（國軍805醫院）、花蓮慈濟醫院及門諾醫院4家，供醫護人員、傷患使用的國內包裹免收普通郵資優惠服務。 中華郵政表示，包裹內容以供醫院醫護人員、傷患及其家屬使用之醫療生活用品等物資為限，交寄時請妥為包裝，於包裹封面填寫物資內容，並註明「0402救難包裏」字樣，便於郵局特別留意處理。 杏林春暖 台東醫界發起太魯閣事故傷者就醫免掛號費 大甲媽祝壽大典結束後 3民眾遭煙火炸傷最小僅4歲 (中時 ) #包裹 #郵局 #花蓮 #4家 #醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水情不佳 新竹市醫療院所提前整備限水應變 13:372021/04/13 生活 花蓮4家醫院醫療物資 郵政免收國內包裹資費 14:452021/04/13 生活 亞洲首家會計師事務所名列B型企業 不加班只加薪 翻轉會計業惡例 13:002021/04/13 財經 手搖飲異業結盟新模式 聯手插畫家推女神聯名限定專屬飲品 16:402021/04/13 寶島 第四次探訪太魯閣號傷者 孩童從痛苦到能談話 林佳龍深感欣慰 15:122021/04/13 生活 realme C21手機與realme watch S Pro智慧手錶4月陸續開賣 11:392021/04/13 科技 藍酸現代籌安會護主 交通部駁斥 04:102021/04/13 政治要聞 太魯閣號列車事故 台北北門扶輪社捐款210萬5千元 13:122021/04/13 寶島 世界各國多採公費接種 台公費疫苗要自費 專家質疑扒兩層皮 04:102021/04/13 焦點要聞 太魯閣出軌 百年餅店牽線港人送愛到台灣 13:222021/04/13 生活 善款8.1億僅1／3給罹難者家屬 網友炸樓：濫用愛心 12:472021/04/13 生活 生活熱門新聞 白沙屯媽17年前賜兒女 鑾轎突轉彎4度登門 屋主淚：搬家也找得到 - 生活 巨大颱風成災星？ 戴立綱憂：副作用將釀更大旱災 - 生活 白沙屯媽鑾轎晃到頂不住 信眾看停駕地點淚喊：媽祖慈悲 - 生活 騎乘自行車上路 慢車不搶快保平安 - 生活 巨颱將生成解不了渴？專家曝更恐怖副作用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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