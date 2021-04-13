0402台鐵太魯閣號事故造成重大死傷，中華郵政公司宣布，為關懷社會公益，即日起至4月30日止，寄往衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院（國軍805醫院）、花蓮慈濟醫院及門諾醫院4家，供醫護人員、傷患使用的國內包裹免收普通郵資優惠服務。

中華郵政表示，包裹內容以供醫院醫護人員、傷患及其家屬使用之醫療生活用品等物資為限，交寄時請妥為包裝，於包裹封面填寫物資內容，並註明「0402救難包裏」字樣，便於郵局特別留意處理。

(中時 )