來自烏克蘭的瑞莎和鞋業小開Mike結婚5年多，育有4歲可愛女兒Nika，她13日出席唐氏症基金會公益活動，與唐寶寶一同PK製作手工皂，婚後成為幸福人妻的她，透露有follow前任王柏傑的IG，先前他和謝欣穎同時po閃照時，瑞莎第一時間還傳給經紀人看，雖兩人目前沒聯絡，但仍大方祝福前任。

瑞莎表示，自己分別認識王柏傑和謝欣穎，前幾年她私下和化妝師聊過，認為這兩人若見面一定非常適合，認為他倆個性非常像，笑說「沒想到就發生了」，也讚「有過去的一切，才有現在美好的結果，希望他們好好的」。

聊起女兒Nika的成長過程，瑞莎說女兒會三種語言，但不喜歡英文、俄文，倒很喜歡講台語，因為她覺得自己是台灣人。而最近女兒也開始調整口音，瑞莎更發現女兒中文發音比自己好，「現在還怕她上學請我看功課」。

被問到當媽壓力大？瑞莎表示，「沒有完美的人，都需要學習」，也會克制自己不要對女兒生氣，就怕女兒模仿。此外女兒很有個性、也很強勢，有次還接到學校的電話，因為女兒認為「學校的哥哥欺負妹妹，她是大人能自己解決」。也因為想當姊姊的個性，女兒不斷催促她生二胎，不管弟弟或妹妹有人陪都好。

(中時 )