新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣疫情相對平緩，多位台裔矽谷創業家因此返台「避疫」，《金融時報》指出，台灣過去缺少新創科技人才，此次藉著人才返鄉，台灣新創產業有機會大躍進。

去年2月新冠肺炎疫情在全球爆發，不少旅居國外的台灣人、留學生甚至台裔人士為躲避疫情返台，其中不少優秀專業人才是透過就業金卡方式來台，光去年就發出近1,400張就業金卡，比實施前兩年的600張還要多出許多。

根據《金融時報》報導，矽谷創業家徐旭明就是就業金卡的受惠者；徐旭明去年返台後原本只想待一陣子，但到現在已經待超過一年，他在這段時間輔導並投資台灣新創產業。

徐旭明過去曾共同創辦2011年被臉書收購的iOS app開發工具Pieceable software，其創辦的遊戲平台Mochi Media，則被大陸盛大網路以8000萬美元收購，更曾掌管微信美國團隊，是頂尖台裔矽谷高科技人才。

該報導指出，除了徐旭明外，YouTube共同創辦人陳士駿、駭客出身的創業家吳怡佳等數十位矽谷人才，都因去年疫情關係返台，這讓台灣新創產業獲得刺激，有機會從代工為主的結構轉型。報導稱，優秀科技人才返台，挹注台灣新創產業向上提升，有些人擔任政府單位的顧問，並從大學、研究機構等地挖掘人才，全面提升競爭力，台灣有機會打造出多家估值超過10億美元的新創獨角獸公司。

儘管電動機車Gogoro與AI公司Appier被認為有獨角獸水準，但未公開估值無法列入，根據美國研究公司CB Insights數據顯示，全球獨角獸公司台灣掛零。

(中時新聞網)