美國國務卿布林肯11日接受採訪時稱，中方在新冠肺炎疫情初期有些事該做卻未做，比如沒有第一時間允許國際專家來華，沒有及時分享信息，沒有真正做到公開透明。中國外交部發言人趙立堅駁斥美方的汙名化指控，並且反擊美方是「裝睡的人」叫不醒。

趙立堅表示，面對未知的病毒和突如其來的疫情，中國政府堅持人民至上、生命至上，採取了最硬核的防控措施，毫無保留地同各國分享防控診療經驗，為各國爭取了應對疫情的寶貴時間。

「中國抗疫努力概括起來是4個詞：公開、透明、科學、負責」，趙立堅反譏，「反觀美方，概括起來也是4個詞：甩鍋、推責、汙名化、政治化。」美方一些人一提起疫情就拿中國說事，這種做法極不道德、極不負責任，中方絕不接受。

趙立堅表示，中方自去年1月3日起就定期向世界衛生組織及時主動通報疫情訊息。1月4日，中國疾控中心負責人與美國疾控中心負責人通話，並介紹了疫情有關情況。世衛組織專家已經3次來華，同中方就包括溯源研究在內的相關議題溝通交流，對中方的開放和透明態度均給予積極評價。

趙立堅說，「你始終叫不醒裝睡的人。美方一些人在意的並非事實和真相，而是藉疫情搞政治操弄，對中方搞污名化。國際社會對此看的是清清楚楚。」

趙立堅表示，「我想問問美方，美國累計新冠肺炎確診病例超過3000萬，死亡人數超過56萬，分別是中國的300倍和110多倍，美國死亡病例人數已經超過在一戰、二戰、朝戰、越戰中美軍死亡人數總和。美國疫情應對可以說是一塌糊塗，慘痛失敗。相比而言，中國抗擊疫情取得了重大戰略成果。」

「我不知道美國個別政客從哪裡來的底氣和顏面，來標榜美式人權，來批評中國的疫情應對？」趙立堅拋出一連串質疑，「我還想問問美方，他們對美國的疫情吹哨人朱海倫醫生、布萊特博士、克羅澤爾艦長做了什麼？」

趙立堅反問，「美方對新澤西州貝爾維市市長 、加利福尼亞州聖克拉拉縣衛生官員有關疫情時間線前移的線索作何回應？對國際社會高度關注的德特里克堡種種疑點作何解釋？打算何時邀請世衛組織專家去美國開展溯源？美方該如何處理這些該做未做的事，該回答還沒有回答的問題？請美方回答！」

(中時 )