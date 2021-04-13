高雄大學東亞語文學系今年畢業生曾芷茜，展現年輕世代善用網路、展現自我的特質，經營YouTube等自媒體有成，她鼓勵學弟妹們，在學期間善用校內資源，包括踴躍選修創新學院「敘事力」系列課程，學習當網紅的技巧，並預先儲備職場軟實力。

曾芷茜發揮好歌喉優勢，經營YouTube頻道（In Chien Brain 音欠腦）近2年，定位音樂類型，主要內容是翻唱與重新詮釋知名歌曲，自詡風格是半搞怪半認真，活潑不失專業，例如某集模仿藝人魏如萱唱歌，居然釣到本尊回應甚至還「幫分享」，令她喜出望外。

曾芷茜在Podcast開節目《我到底看了什麼？》，這是曾媽媽鼓勵她嘗試的新興自媒體，節目內容主要聊電影、電視劇、書籍作品觀賞、閱讀心得，例如「精疲力竭的一天」醫師作者南宮仁描述急診室生離死別與悲歡離合，以及自我克服憂鬱症過程。曾芷茜邀請醫學生表哥分享醫院實習、接觸病友與對生命的體悟，引起聽眾共鳴。

曾芷茜說，現在網路媒體發達，人人都可加以運用，展現專長、才藝、意見等，對他們年輕世代而言並不陌生，但收看（聽）跟製作是兩回事，既然上傳（節目），當然希望網友踴躍按讚分享。

談到如何吸引網友？她表示，從腳本撰寫、口語肢體表達、拍攝剪輯等，這些都要花時間下功夫學習，雖然線上或坊間都有專門教學課程，但學費都不便宜。曾芷茜善加利用學校資源，免費修習創新學院開設相關微學分課程，諸如簡報邏輯、用戶體驗設計與行銷、手機影像記錄、網紅心法等，由知名業師授課，「真心大推，鼓勵學弟妹善加把握。」

(中時 )