棒球6搶1奧運資格賽將於6月16日在台灣舉行，原本中職提出14天隔離計畫，今日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示同意外隊只進行7天居家檢疫，中職包辦「組、訓、賽」，接下來要如何制定6搶1防疫計畫，聯盟表示將於15日與體育署、棒協進行三方會議後再回應。

日前6搶1籌備會議中，棒協與中職聯盟各提出方案，棒協提出版本為「3+7」，外隊來台前3天內的核酸檢測加上來台後7天居家檢疫，而聯盟則是比照外國人入境台灣的14天隔離方案，兩種版本給指揮中心評估，以專業角度來看可行性，今日衛服部（CDC）記者會中，莊人祥表示原則上在防疫配套措施嚴格落實時，同意只進行7天居家檢疫，有限制性地練球。

假如中職堅持14天隔離方案，在6月初進行的美洲資格賽的2、3名隊伍將來台參加6搶1，屆時時間會有衝突，先前中職表示會把防疫規定回報WBSC，美洲資格賽提前打或是6搶1往後延，以配合台灣防疫計畫，不過目前CDC認為7天檢疫即可，若接種疫苗，也可專案評估放寬檢疫條件。

關於CDC希望在更嚴密落實防疫規劃配套的原則下，同意檢疫隔離7天的方案，中華職棒聯盟表示，將於15日（四）與體育署、棒協開會後，針對目前對國內、國外球員的打疫苗的規範及相關應變的方式，做進一步的了解。中職對賽事防疫的態度一如以往，就是確保球員安全第一與防疫優先。

(中時 )