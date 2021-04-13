蔡英文總統昨天在臉書分享台灣單月出口總額訊息，被國民黨反酸，對大陸出口創新高，「舔共賤台」；民進黨發言人簡舒培今痛批國民黨扭曲，酸葡萄。

蔡總統昨天指，今年三月，台灣單月出口總額高達到358.9億美元，換算下來，超過新台幣一兆元！這個數字代表三個不容易的紀錄：這是有史以來第一次，台灣單月出口超過一兆元！這是連續第九個月，出口維持正成長！相較於去年三月，出口的年增率，更是高達27.1％！

簡舒培說，但是很遺憾地，看到國民黨又再刻意誤導，批評民進黨政府對中國出口創新高，比馬政府更賣台，還抨擊蔡英文總統「舔共賤台」。國民黨不要酸葡萄心理，見不得台灣的經濟好，奉勸國民黨好好做功課，不要用扭曲事實的政治操作，來唱衰台灣。

簡舒培指出，近年來對中國的出口增加，事實上反映蔡政府任內積極推動產業升級轉型，MIT競爭力大幅提升的結果，例如台積電技術領先全球，ICT產品佔台灣整體出口超過一半以上。馬政府任內鼓勵開放台商西進，把雞蛋放在同一個籃子裡的結果，不但錢被中國賺走，技術人才也流失。

她說，反觀這幾年來，在蔡英文總統的執政下，國際大廠相繼來台投資，截至今年4月9日止，「投資臺灣三大方案」已吸引847家企業超過1兆2,041億元投資，預估創造10萬573個本國就業機會。

她說，這幾年來除了MIT產品的競爭力提升外，台灣對外整體出口也屢創新高，不僅僅是對中國增加，對美國出口比例也從2016年的12％大幅提升至2020年的14.6％；再以出口總金額來看，對美國出口總金額從2016年的335.2億美元增加至2020年的505.5億美元，對日本出口金額也從2016年的195.5億美元提高至2020年的234億美元，並沒有把雞蛋放在同一個籃子裡的問題。

她強調，勿將出口數字創新高「扭曲」為台灣對中國經濟更加依賴。有經貿專家指出，美中貿易戰下，造成中國對台灣擴大採購拉貨，所以台灣對中國出口的增加，反而是證明中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深。

她表示，請國民黨要認真做功課，不要見獵心喜，混淆視聽，多一點專業，少一些口水，一起為台灣隊打拚努力。

(中時 )