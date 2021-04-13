改裝車輛深夜呼嘯而過，經常影響住宅區民眾睡眠，日前就有網紅在民生社區開跑車炸街，甚至還稱因此接到賽車電影工作，完全不把政府放在眼裡，引發民怨；台北市議員王鴻薇公布台北市飆車噪音取締的十大路段，但目前台北市噪音偵測設備太少，稽查頻率也年年降低，北市開罰率僅16％，飆車噪音擾民仍層出不窮。

王鴻薇調查，台北市十大飆車噪音取締路段，分別為仰德大道、忠孝東路、 康寧路、民權東路、基河路、環山路、羅斯福路、承德路、中央北路、中坡南路，但從2018年至今，台北市民眾檢舉汽機車噪音案件數高達8715件，實際開罰的件數卻僅1361件，開罰率不到16％。

王鴻薇表示，環保局的稽查的次數也逐年降低，從2018年的260次下降至2019年的208次，而2020年僅剩166次，此外，目前噪音科技執法設備，台北市僅4台，分別設置在仰德大道、瑞光路、羅斯福路以及復興北路，截至3月底僅開出95張罰單，且目前4台噪音照相設備所設置的路段，根本不在民眾檢舉的十大飆車噪音取締路段，取締的成效有限。

王鴻薇也舉新北市為例子，除了固定式的噪音照相外，也應增加移動式噪音照相，針對民眾陳情較多或住宅密集路段，應不定時稽查，否則像網紅開跑車在住宅區炸街，民眾檢舉根本就來不及開罰。

台北市環保局長劉銘龍表示，今年下半年將增設4處聲音照相執法點，目前將忠孝東路、中山北路、承德路、民權東路列入評估，並新增100場次的移動式噪音照相，未來將會有嚇阻效果。

(中時 )