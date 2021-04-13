王品集團（2727）股東會紀念品又有新招！繼去年大手筆祭出2,200元餐券成為焦點話題，為感謝股東相挺，疫情期間營運有撐，王品今年宣布再加碼「今天買王品，月月吃王品」，只要成為王品股東，月月都送168元抵用券，加上200元現金抵用券和300元王品嚴選折抵券，「王品股東大禮包」三重好禮總值2,516元。

王品集團讓「股東變鐵粉」策略出擊，從2018年開始發送股東會紀念品，2018年的75折優惠券、2019年500元抵用券、2020年「翻倍再翻倍」的2,200元抵用券、到今年總值2,516元「王品股東大禮包」，力拚躋身網友票選最夯10大「股東會紀念品」。

除了紀念品受關注，投資人也對王品未來營運更是深具信心，從2020年3月31日到2021年3月31日，一年之間，王品集團股價從63.9元漲到183.5元、成長1.87倍，是2020年投報率最高、成長最亮眼的餐飲股。除了透過紀念品「月月吃王品」享受優惠，股價增值也讓投資人可以「月月吃王品」不手軟。

今年「王品股東大禮包」包含三款優惠券，第一種是價值200元的紙本抵用券，將會隨著開會通知單一併寄發給股東，另外兩款優惠券，將透過「王品瘋美食」APP派發、加入會員後就可以順利領取，包含每月168元抵用券共12張(每月限用一張)；以及王品集團電商平台「王品嚴選」100元抵用券3張。三重優惠券總值2,516元，以目前王品股東人數約2.2萬人計算，這次發出的紀念品價值超過5,500萬元。

王品股東優惠券除了月月用，還能店店用、人人用！從平價的12MINI、石二鍋到高價的王品牛排、THE WANG，王品集團全台22個品牌、285家門店皆可使用。配合「王品瘋美食」APP的完整功能，票券還可以轉贈分享給親朋好友，折扣後用餐金額還可累積回饋點數，以王品集團3％+10家銀行信用卡最高回饋8％、點數回饋最高11％，在下次消費一點可折抵一元，絕對是2021年最有誠意的股東會紀念品。

王品集團表示，所有股東皆可領取紀念品，同時提醒持股未滿1,000股的股東，需親自出席股東會或參加電子投票後才能領取。王品集團股東會今年預計於6/29日舉行，4/30日停止過戶。

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