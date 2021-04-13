電視劇《女孩上場》以高中女籃為題材，去年金鐘視后吳奕蓉客串球員徐瑞蔆母親一角。她身為廚房苦手，劇中有切菜、煮菜情節，被導演吳宗叡虧每一場戲都怡然自得，唯獨煮菜這場「真的很不會！」她笑說因為自己很少下廚，平常多半由老公負責煮食，有一次回家想幫媽媽煮飯，內鍋三杯水，外鍋竟然也放三杯水，煮到地久天長，嚇到大家叫她以後別再進廚房。

吳奕蓉在劇中飾演隊長母親與家長會長，希望女兒藉由打球考上好大學，因此與為興趣而打球的女兒有所衝突。吳奕蓉表示，從小爸媽不會要求成績要多好，只要求學生該盡的責任要做好。她印象與媽媽的衝突，是在國中畢業前夕，受同學影響想去考警專，覺得當警察很酷，當時一直想試圖勸說媽媽，天天費盡唇舌仍徒勞無功，只好聽從家裡建議先唸高中，等高中畢業再考慮警察一事。

《女孩上場》團隊金光閃閃，除了吳奕蓉外，飾演教練的蔡嘉茵曾入圍金馬獎、榮獲台北電影節最佳新人。團隊也邀請到金鐘戲劇男配角得主賈孝國飾演他校教練，金鐘獎常客黃采儀擔任表演指導，去年金馬獎最佳動作設計得主黃泰維擔任劇中的武術指導，教導演員在球場上的碰撞如何逼真呈現又能保護自己。劇中配樂由榮獲金鐘音效獎的張劭庭一手包辦，人在美國紐約的他表示，居家隔離期間看著劇中女孩為了夢想努力向上，自己彷彿也感受到這股滿腔熱血，因此即便累到快升天，還是奮力將工作完成。

吳奕蓉飾演隊長徐瑞蔆（左）母親。（客家電視台提供）

吳奕蓉廚房苦手被禁入廚房。（客家電視台提供）

(中時 )