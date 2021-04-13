大甲媽祖遶境進香活動每每萬人空巷，從原本的移民原鄉信仰，漸漸在台形成全島信仰風潮，在媽祖還未被冊封為「天后」前，台灣就已稱媽祖為「天后」和「天上聖母」，不過歷史學者蔡宗穎指出，即使是媽祖，在宋代也曾被稱為「蒲鬼」，是不被官方認證的「淫祀」。

蔡宗穎在《宋代讀書人與他們的鬼》中提到，所謂「淫祀」即「非所當祭而祭之」，而決定誰有資格受到祭祀，則是由政府「賜額」才算是經過合法認證，他指出：「顯示國家凌駕於宗教之上，是宗教的管理者。」要得到認證，據《禮記．祭法》，則要合乎「法施於民、以死勤事、以勞定國、禦大災、捍大患」這五個嚴苛的條件。

不僅媽祖能不能受祭拜，在宋代要由政府說了算，卜算「國運」也是大忌，蔡宗穎指《宋朝事實類苑》中就有故事「有卜者上封事，語干宮禁。」真宗皇帝大怒下令逮捕卜者，搜查卜者家中書籍，更因搜出許多朝廷官員與他往返的書信，皇帝指示「此人狂妄，果臣僚與之遊從，盡可付御史獄案。」但蔡宗穎指出，宋朝大多數人仍利用卜算求占考試、前途，「別懷疑就算是愛吃豬肉的蘇東坡，據說也相信卜算」。

在宋朝，不僅一般人愛卜算，皇帝也愛問卦，劉靜貞在《皇帝和他們的權力》中便有一段趙匡胤在晚年時，將混沌道士引入宮中見面的故事，宋太祖一見道士便問自己的壽命能活多久，混沌道士直言若當年10月20日夜是晴天，則可延一紀（12年），不料至當日天氣陡變，雪雹驟降，而有了「燭影斧聲」這段疑似趙光義弒兄奪位的歷史懸案。

蔡宗穎指出，古代對於宗教、問卜之所以禁忌頗多，皆是因為「皇帝對於很多事情其實是把握不住的」，人心難掌握，只能靠著扮演正統的角色，才能讓皇權穩固。

(中時 )