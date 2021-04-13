日本政府今天正式決定，以海洋排放方式處置福島核電站事故廢水，此前中方已經2度對此表達關切。今天4月13日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會中重申，中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

趙立堅表示，4月13日，日本政府決定以海洋排放方式處置福島核電站事故核廢水。作為日本近鄰和利益有關方，中方對此表示嚴重關切。

趙立堅表示，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康產生了深遠影響。日方在沒有窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

趙立堅強調，海洋是人類共同財產，福島核電站事故核廢水處置問題，不只是日本國內問題，中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對於國際社會周邊國家以及本國國民的嚴重關切做出應有回應。

趙立堅呼籲，日本應重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啟動排海。中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

(中時 )