各界慰留林佳龍竟是交通部下令？曝多公會受不了投訴爆料 鄭麗文轟：毫無人性！無恥！

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，交長林佳龍日前宣布請辭，府院尚未批准，但他上周五已完成打包，顯示辭意甚堅。根據最新民調結果顯示，有49%民眾認為林佳龍應該下台負責，同時，還有31%民眾認為蘇貞昌應該下台。

《TVBS》今日公布一份太魯閣事故出軌後的民調，結果顯示，有49%民眾認為林佳龍應該下台負責，有37%民眾則認為不應該，另外有14%民眾沒表示意見。同時，該民調也詢問民眾，如何看待林佳龍處理太魯閣事故，結果顯示，有45%民眾表示滿意，33%不滿意，22%沒意見。

該民調還詢問民眾，行政院長蘇貞昌是否應該為此事下台負責，結果顯示，有31%民眾認為蘇揆應該下台，但有53%民眾卻認為蘇揆不應該下台，另外有16%民眾沒表示意見。

而對於台鐵是否能提升旅客運輸安全，有55%民眾表示沒信心，有信心的則有31%，另外14%沒有表示意見；至於台鐵改革的部分，有55%民眾對政府做好台鐵改革沒有信心，有信心的則有33%，另外有11%沒表示意見；同時

這份民調也在PTT上引起網友討論，「本來就該下台」、「蘇還是有折損了啦 但再撐個幾個月不是問題」、「民調顯示，台鐵沒有救了」、「政治責任一定要負阿，沒有人敢去踏這條死線」。

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此外，林佳龍受訪時，也再度強調辭職的決心，他表示，既然在第一時間就已經請辭，就要負起完全的責任，一方面在一開始要投入搶救跟搶修的工作，現在告一個段落，確定這些罹難者的公祭時間，至於受傷的患者，也都進入後續醫治跟照護，「我們一定要做到讓每一個受傷者可以平安回家」。

(中時新聞網)