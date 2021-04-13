渣打銀行發布2021年第二季全球投資市場展望，指出隨著疫苗接種進展順利，預期全球經濟普遍復甦，企業盈餘表現好轉，加上各國央行維持寬鬆政策，都支持全球股票表現勝過債券，但提醒投資人需留意不同地區、產業類股的表現輪動。此外，渣打銀行也指出，聯準會維持寬鬆政策以及美國財政預算和貿易赤字飆升，後續可能會限制美元走強，未來12個月，相對看好澳幣、英鎊、人民幣及歐元表現。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，受惠於去年全球主要國家同步貨幣寬鬆，以及財政振興措施發酵，配合今年初以來疫苗施打加速，渣打預估今年全球經濟成長率將達到5.7％。此外，美國拜登政府通過1.9兆美元紓困法案，近期又推出2.25兆美元基礎建設計劃，期望能加速美國從疫情中復甦，並帶動長期經濟動能回升。美國的製造業、就業、消費數據均已見到明顯回升，預期將扮演全球經濟復甦火車頭。

針對投資人關心的美元走勢，渣打銀行分析，短期內利差攀升支續美元反彈，未來3個月適度看漲美元，美元指數可能在92~94點區間震盪；但預期這種情況不會持續。預期稍後各地疫苗接種速度會逐漸跟上，且在美國經濟復甦帶動其它地區復甦，與美國之間的利差以及經濟動能仍未明顯擴大，資金可能再度流向美國以外地區尋求報酬收益機會。面對美國預算和貿易赤字飆升，也使投資人對美元前景較為謹慎，因此中長期而言，預期美元將回到偏軟格局。

美元兌其他主要貨幣表現，也呈現短期與中長期走勢分化的情況。歐元兌美元近期可能下滑，但美元流動性充裕且聯準會限制公債殖利率應該會抑止歐元走弱，在未來12個月，預期資本回流歐元區，可能支持歐元兌美元挑戰1.24。

近期英國製造業及服務業擴張速度加快，並受惠於疫苗接種率領先全球主要國家，英鎊兌美元近期可能重回升勢，今年有機會上看1.40；儘管脫歐後的金融服務談判可能導致經濟減緩，但英國經濟將受惠於全球成長與貿易回溫，渣打預期英鎊兌美元未來一年有機會挑戰1.50。美元兌日圓則可能在110區間徘徊，美元兌人民幣近期可能上下盤整，此後在下半年可能測試6.45價位。

渣打銀行也指出，由於中長線美元偏弱的預期，對未來12個月黃金走勢持溫和看漲觀點；原油則因供給受限，且需求成長，全球庫存進一步減少，加上疫苗接種範圍擴大預期人員流動以及交通運輸量將增加，從而提振全球石油需求，渣打銀行對中期油價也抱持看漲觀點。

(中時 )