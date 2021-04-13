台南市東區大同路近日發生一起持刀砍人案，81歲楊姓老翁外出遛狗時，突遭酒醉的70多歲陳姓男子怒罵，進而持武士刀攻擊，楊男遭砍傷頸部跌倒，附近居民見狀大喊「殺人啦！」陳才罷手，警方逮捕陳男後，全案依殺人未遂罪嫌函送法辦，但因事後陳又返回社區，引發民眾不安。

81歲楊姓老翁12日傍晚在東區大同路住家附近遛狗，70多歲的陳男醉酒斥責楊男放任小狗隨地大小便，但因楊未予理會，此舉竟激怒陳男回家拿出1把武士刀追砍對方，還肆無忌憚大喊「我要殺人了」，楊男脖子被砍1刀受傷倒地，其家人聞打鬥聲出門察看，附近居民見狀也高喊「殺人啦！」陳男才停手。

楊男的頸傷差點傷及頸動脈，經縫8針後無生命危險，警方到場將陳男帶回警局製作筆錄，但因並非現行犯，陳男訊後當晚即返家。

81歲的楊姓老翁被酒醉的陳姓男子持刀砍傷頸部。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

「砍人竟沒事？」附近居民認為，陳嫌雖然已經70多歲，但體格仍高大硬朗，只要一喝酒就經常在門口對人叫囂，還揚言家中有刀，鄰居害怕報復都噤聲不敢張揚。

警方強調，陳嫌因不滿被害人遛狗隨地大小便不清理才持刀行凶，並非隨機砍人，加上沒有精神病史，無法強制送醫，案發後已在社區設置巡邏箱加強巡邏，並告誡陳嫌約制，若再犯將依法究辦。

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(中時 )