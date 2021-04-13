氣溫漸熱，又到了手搖飲的熱銷季節，各家手搖飲開始積極行銷，或是異業結盟搶攻市場。來自台南的人氣手搖飲金茶伍， 4月就以異業結盟的行銷模式，與擁有161萬粉絲的人氣插畫家H.H先生推出專屬聯名企劃，除了設計爆紅的肉感女孩美美聯名杯之外，更推出「美美特調」季節限定飲品，要攻佔廣大粉絲的心！

打造出美美的人氣插畫家H.H先生，塑造出美美敢說、敢穿、敢妝、敢表達自我的自信胖女孩形象，獲得161萬粉絲擁護認同。針對這次聯名活動，H.H先生和美美也一同到金茶伍新開幕的台中大里總店站台，吸引大批鐵粉來到場表達支持。這次H.H先生除了設計出5款美美聯名杯要讓粉絲驚喜之外，金茶伍也推出美美專屬的「鳳梨普拉斯」，它以鐵觀音為基底，再加入金鑽鳳梨、蜂蜜和山茶花果凍完美融合，果香、蜜香、花香加上粒粒分明的口感，要在4到6月之間滿足每張挑剔的嘴。

H.H先生與美美前往金茶伍台中大里店站台，吸引粉絲大排長龍，人氣爆棚。(戴志揚翻攝)

美美聯名杯共有5款，傳達出肉感女孩美美敢說、敢穿、敢表達自我的自信姿態。(戴志揚翻攝)

H.H先生表示因為本身很愛喝飲料，加上當時收到合作提案時，看見金茶伍Logo是軍人跟戰士的形象，覺得很適合跟美美的個性結合，所以當時就有很多畫面與想法，出來的成品也非常地喜歡！看到民眾拿到茶飲紛紛馬上拍攝專屬的聯名設計杯，充份感受粉絲們對肉感女神美美的熱愛，實在非常開心。

JKF人氣女王Candy糖糖擔任一日店長。(戴志揚翻攝)

除另外由於4月開始就是鳳梨的盛產季節，金茶伍為挺台灣農民，也設計出全新商品「添金旺來青茶」以及「紅蔗青茶」，以濃濃果香結合青茶的鮮香濃郁，讓夏天更有味道，預計今年最少將為新產品採購80噸左右的金鑽鳳梨。另外金茶伍已有許多甘蔗茶飲品項，目前針對紅甘蔗的採購量已佔全台灣產量1/3，在推出紅蔗青茶之後，預計甘蔗類茶飲的比重也將持續推升。

金茶伍表示，成立短短一年半就以滿滿果粒及豐富果香的風格飲品，迅速拓展到24家門市。在鳳梨及紅甘蔗相關果茶的推出後，能符合夏季飲品清爽甜醇的口味需求，預計門市拓展在6月可以達到第30家，全新口味的飲品加上與美美聯名的全新商品也在陸續規劃，預計在競爭激烈的紅海市場中，吸引消費者目光，創造銷售佳績。

(中時新聞網)