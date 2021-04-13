聯準會主席鮑爾表示，未來幾個月內經濟與就業將加速成長，但新冠疫情仍是變數，聯準會將維持鴿派作法，持續寬鬆貨幣政策，且鮑爾表示今年升息機率相當低，代表今年美股將持續偏多走勢。

昨日美股短線漲幅過大，陷入盤整格局，美股四大指數終場小跌作收。反觀今日台股不受美股收黑影響，一開盤氣勢如虹，量價齊揚，一度攻上17000點之上，但終場仍不敵逢高調節的賣壓，終場指數翻黑下跌 34.79 點，收在16824.91點，跌破5日線，上沖下洗震盪超過 230 點，成交值爆出 4630.09 億元，創歷史天量。近期投資人應注意是否漲了指數，卻賠了股價，在17000點關卡反覆震盪之際，選股是一件非常重要的事。

今日三大法人賣超41.14億元，其中自營商賣超7.68億元，投信賣超15.94億元，外資及陸資賣超17.52億元。

權值股方面，台積電終場收平盤605元，周四法說會的利多，若未能讓台積電持續上攻，有可能向下跌破600元，打出第二隻腳，操作策略則是可暫時觀望。IC設計龍頭聯發科開盤後小幅開高，但未能攻上1000元關卡，終場收在961元，上漲1元。

其他電子權值股方面，鴻海、大立光、中鋼有1~2% 的漲幅，國巨、華碩、廣達等電子股賣壓沈重。面板雙虎漲多，獲利了結，群創遭到大舉賣出，接近跌停，終場收 24.4 元；友達跌逾半根停板，收 25.6 元；彩晶股價也上沖下洗，尾盤不敵賣壓，跌逾 1%，收 18.55 元。

傳產類股方面，今日最強勢的族群是造紙類股，受惠紙漿供給不足、海運缺櫃、需求強勁三大因素影響，華紙、永豐餘表現強勢。航運類股也相對抗跌，四維航和長榮航向上走高。

從技術面看來，台股今天是巨量長黑爆量，收墓碑線，幾乎收在最低點，4600億新天量，將使台股後市震盪幅度加劇。操作策略採取高調節低再買，持有五成現金部位。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)