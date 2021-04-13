基隆市文化局贈送前10名到訪民眾「大沙灣古蹟沙」玻璃罐。（陳彩玲攝）

基隆市文化局贈送前10名到訪民眾「大沙灣古蹟沙」玻璃罐。（陳彩玲攝）

基隆市文化局贈送前10名到訪民眾「大沙灣古蹟沙」玻璃罐。（陳彩玲攝）

基隆市文化局13日宣布，基隆要塞司令官邸及校官眷舍，即日起周末開放民眾進入參觀，維持團體預約制，2處古蹟建築也將以街道美術館的概念，於每日晚間6時點燈，率先為未來沙灣歷史文化園區點亮發光。

文化局長陳靜萍表示，要塞司令官邸與校官眷舍歷經時代更迭，經歷1902年台灣第一座海水浴場「大沙灣海水浴場」的誕生，也見證基隆現代化築港的過程，是本市重要文化資產，未來2處古蹟將於每日晚間6時準時亮燈，以街道美術館的概念讓點亮古蹟融入日常，也增加市民對古蹟活化的關注與想像，未來有望成為基隆夜晚必訪的一大亮點。

陳靜萍說，2棟古蹟於去年修復完成後，因應疫情影響皆採取團體預約導覽模式，這段時間不斷收到民眾與團體絡繹不絕的導覽申請，與人員研議後，決定即日起周末全面開放自由參觀，且國內疫情逐漸趨緩，5月起也將增設周末限定導覽專場，鼓勵全台民眾在遵守防疫原則下，一起來基隆「迺古蹟」。

文化設施科長吳純明指出，考量要塞司令部校官眷舍周圍正進行景觀改造工程，鑒於安全疑慮，現階段周末僅開放要塞司令官邸，此外，今年正逢要塞司令官邸建成滿90週年，配合17日、18日首次開放，到訪前10名的民眾身分證末碼為9或0，將贈送「大沙灣古蹟沙」玻璃罐，線上也同步採取徵集「老宅美照」方式抽籤贈送，總計30個。

文化局說明，要塞司令官邸周末開放時間為早上9點至下午5點，古蹟夜晚點燈時間為每日晚上6點至10點，活動相關詳情後續將於文化局臉書公布，邀請民眾一同到基隆「迺古蹟」。

(中時 )