世芯-KY的大客戶飛騰（Phytium Technology）上周遭到美國商務部列入實體清單，引發市場疑慮，就算2021年第一季繳交出的財報優於預期，但在該公司貢獻40%營收表現下，多家外資將世芯-KY目標價、股票評級下調，讓世芯-KY在13日苦吞第3根跌停。除了世芯-KY，也有外資點名台灣IC設計千金股祥碩也受到牽連，導致近日多檔高價、台灣IC設計千金同樣面臨大幅修正。

世芯-KY從上周四(8日)902元，上周五開盤跌停鎖死，13日開盤同樣鎖死跌停價658元，連跌3日跌幅超過27%，從年初來計算大跌近35%。

除了世芯-KY，祥碩也遭外資點名，指出飛騰在該公司比重約為營收比重約10至20％，導致上周五苦吞1根跌停，幾日來跌幅達18.45%。台灣IC設計千金股同樣面臨大幅修正，矽力- KY今收跌4.32%、報在2435元；譜瑞- KY今收跌2.54%、報在1150元；信驊今日股價則是盤下震盪，尾盤拉高收漲1.3%、報在1945元。

除了飛騰事件之外，受到半導體缺貨題材的台灣IC設計個股，近期面臨高估值回檔修正壓力，台灣IC設計大廠聯發科在上周數度觸及千金後，近日跌幅也達近6%，瑞昱、聯詠等熱門的台灣IC設計股也面臨回檔壓力。

至於世芯-KY前景，瑞信證券表示，飛騰16奈米CPU量產、7奈米一次性工程費用（NRE）專案帶動，飛騰2020年貢獻世芯-KY約35％營收，2020年營收原本上看40～45％，但在美國制裁下，世芯-KY就算獲得陸美企AI訂單，但都無法抵銷包括飛騰等大陸高效能運算(HPC)客戶減損衝擊，將世芯-KY投資評等由「優於大盤」轉至「劣於大盤」，合理股價大砍至600元。

摩根士丹利證券出具最新報告同樣指出，世芯-KY的ASIC產品客戶遭美制裁，未來是否能繼續供貨現有的16奈米製程PC CPU以及7奈米製程伺服器CPU，不僅取決於台積電驗證，還得通過美國商務部的出貨許可，大大衝擊現有營運，將世芯-KY 股票評級調為「中立」，目標價從 1180 元驟降至 780 元。

世芯-KY今日舉行法說會，坦言若飛騰營收若歸零，今年營收目標的影響大約是25%，但仍優於去年營收表現。

(中時新聞網)