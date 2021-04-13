柯佳嬿出散文創作集素顏入鏡。（重版文化提供）

金鐘視后柯佳嬿將推出首本散文全創作《再見‭ ‬少女》，以愛麗絲夢遊仙境為概念‭，‬打造柯佳嬿的少女學。30歲之後的她，愛上嘗試各種新事物，嘗試過主持、歌唱，不排斥各種可能，這一次，她跨出嶄新的一步，用文字與影像揭開她的異想世界。她在臉書上說，這本散文創作從2019年的夏天，解到2021年的春天，終於走到了要出版的日子，「有關這本書的一切都太美好了」。

柯佳嬿的首本散文全創作《再見 少女》從籌備開始醞釀了兩年，她從前期規劃、製作、攝影及概念發想，親自參與了每個步驟，並尋求新銳創作人合作，與時尚雜誌、明星藝人御用攝影師周墨、以愛麗絲夢遊仙境的概念，貫穿整本書，打造屬於柯佳嬿的少女學。

《再見 少女》結合了散文、詩詞、攝影，真實呈現了柯佳嬿的一面，書中的手寫字、照片的挑選、攝影的概念及書名的發想，都是她親力親為，再三調整而成。內容字字嚴謹斟酌，被出版社稱讚影后也可以當編輯。更值得一提的是，她素顏上陣拍攝照片且零修片，呈現最真實的少女感。柯佳嬿用77篇文字搭配影像，創造出屬於她的少女學。《再見 少女》4／22開始預購，4／26正式發行。

(中時 )