新竹SOGO百貨即將在4月28日歡慶十歲生日，4月15日起接連15天的生日慶，業者以「愛」為主題規劃一系列活動，「十載。精彩」打造一間屬於新竹人的百貨。SOGO深耕新竹秉持「實踐企業社會責任」的精神，致力於關懷社會、兒童與環境永續發展，今年更以「啟動CSR10件好事」展開序幕，強化在地連結，邀民眾一同做公益，捐助在地機構。

為感謝所有顧客支持、幫助社會並回饋當地，新竹SOGO百貨邀請店內400多個品牌共同參與，只要在4月15日至4月29日期間於店內消費，每一筆消費業者即捐贈十元至財團法人罕見疾病基金會籌建關西福利家園，助罕病病友有個療癒身心的園地，邀請大家一同共襄盛舉。新竹SOGO百貨秉持用之社會，回饋社會的精神，時常號召員工參與社會公益，回饋在地基金會。「心路基金會陪伴小寶貝學習」、「南寮淨灘」等服務活動，讓員工在服務中學習及反思，提供更優質的服務。

深耕兒童城市，SOGO創立ThanQ俱樂部，每年舉辦百場親子活動DIY、小學堂及互動體驗等，給在地兒童多元的體驗活動。業者更提供展演舞台給弱勢孩童，4月24日邀請因早產而全盲的鋼琴俠客-俊豪到店內演奏，透過美妙的琴聲帶給顧客溫暖與希望，陸續也將有許多多才多藝的孩子到新竹SOGO百貨一展長才。此外，今年新竹SOGO也贊助場地給十組高校社團成果發表，無論是兒童或青年都可以在新竹SOGO百貨找到發光的舞台。環保愛地球，生日慶第一波來店禮推出「ThanQ攜帶型保溫瓶」，邀民眾一起響應垃圾減量；第二波來店禮為「好運鳳梨茶」，支持台灣果農。

店長陳秋芬表示，新竹SOGO百貨希望與城市結盟、與城市共好，因此締造並強化在地連結，是發展核心。每年光是善用演藝廳及戶外廣場等賣場空間舉辦的公益活動，就超過200場，在消費之外強化與顧客的黏著度，也藉此與在地文化結合共融。

新竹SOGO百貨邀民眾一同歡慶生日，用「愛」守護地球、關懷社會。一起幫地球減少碳足跡，種下更多良善種子，生日慶期間參與「萬人十萬步，健康齊步走」，完成十天以上達成一萬步的挑戰就有機會獲得「快樂購點數一萬點」、「uChair優愜意運動舒眠椅」；4月22日響應世界地球日「SOGO關燈愛地球活動」，將關閉館外招牌與logo燈一小時，邀大家一同關燈愛地球。

(工商 )