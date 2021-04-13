一年一度的宗教盛事「三月瘋媽祖」，今年隨著疫情趨緩，大甲媽、白沙屯媽祖遶境的跟隨信眾人數，預計突破百萬人次。格上Go Smart旗下汽車共享車隊也組成「祈福車隊」，讓URX休旅車變身休憩車，提供沿途信眾歇腿、休息，車隊更在遶境沿途派發8萬份口罩、濕紙巾，讓信眾安心遶境，共同為防疫盡心力。

因持續一年多的疫情影響連帶衝擊經濟，加上年初至今的旱象及太魯閣號事故等原因，今年大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境盛事重啟，格外引信眾注目，沿途估計會有上百萬人次信眾跟隨，伴隨行腳虔誠祈福。

成軍一年的格上Go Smart車隊今年也熱情參與，派出八輛納智捷URX組成的格上車共享祈福車隊，提供沿途香客休憩使用，「累了請上車」的醒目提醒，讓跟隨遶境隊伍的信眾隨時上車歇腿，補充體力、稍事休息後，充飽電再繼續行進。格上Go Smart也備好8萬份口罩及濕紙巾，為跟隨遶境的信眾補充抗疫物資。

格上Go Smart首度參與媽祖遶境活動，與沿途無償發送補給物資、提供飲水、休息、沐浴等活動的民間單位一樣，都是抱著與信眾一同分享祝福為出發點，讓熱情信眾在揮灑汗水與體力之餘，能得到充足放鬆的休息，全力以赴接續接下來的祈福行程。

(工商 )