因為新冠肺炎疫情影響，導致2020年東京奧運被迫延遲一年，即便目前疫情依舊未能獲得良好控制，但日本政府、東京都政府以及國際奧會依舊堅定舉辦立場，因此，東京奧運將進入倒數百日，而中華代表團所有已取得參賽資格的選手也都在積極備戰，而尚未拿到入場券的選手們則準備出國比賽拿門票。

羽球世界球后戴資穎表示，在嚴峻的疫情下無法出國比賽，狀況調整都非常不容易，期許自己能在最後階段能維持身體健康，以最佳狀態來迎戰東京奧運的到來。

上屆里約奧運帶傷出賽，最終抱憾而歸的體操王子李智凱則說，已經等待超過一年了，好想趕快上場比賽，同時也希望能替國家拿到好成績。

俗話說娶某前生子後都會有好運氣，初為人父的鄭兆村笑稱，希望能將這個好運氣維持到東京奧運賽場上，一舉摘金奪銀搶銅。

至於原本到手的奧運門票卻無緣無故飛走的空手道甜心文姿云則看得很開，「25日將出發前往葡萄牙里斯本比賽，如果沒有意外的話應可順利拿到入場券。」

對於打了疫苗不少選手出現不良反應，田徑陳奎儒一度發高燒、上吐下瀉，文姿云只是痠痛一天就恢復正常。文姿文表示，相較於打疫苗的副作用，每天高壓訓練才是重點，保持高強度的訓練才能在東奧舞台上有超水準表現。

(中時 )