彰化139線大彰路速限40公里，警方設置固定測速桿，盼以密集式取締，降低超速違規與車禍事故發生率。（彰化縣警察局提供／謝瓊雲彰化傳真）

限速40公里竟超速達60多公里；彰化縣警局為減少彰139縣道事故發生率，將行車速限降低至40公里，並新設固定式測速照相桿，6日啟用以來，短短6天就取締564件超速違規，其中一件超速62公里，將可依法開罰8000元並吊扣牌照3至6個月。

為了改變139線「死亡彎道」汙名，去年10月彰化縣警局針對19公里至23公里路段，限速調降至40公里，並設置固定測速桿，今年於20K彎道處再增設1支，目前雙向各有1支測速照相桿，針對多彎道之易肇事路段，以密集式加強取締超速違規，盼汽機車用路人減速慢行，藉此降低彎道事故率。

警方統計，新設測速桿通過驗收後，於清明連價結束後啟用，自6日起至11日，已取締超速違規達564件；其中，一輛白色自小客車，被拍照的車速高達102公里，將可依違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「危險駕車」舉發，可處新台幣6000元至2萬4000元罰緩，並吊扣汽車牌照6個月。

交通隊長林世明表示，近一周內取締件數驚人，顯見仍有多數駕駛人仍無視速限規定超速行駛，輕忽超速可能帶來肇事危險；139縣道交通事故主要肇因為超速違規與壓車等不當駕駛行為，取締處罰並不是目的，最終仍是希望駕駛人都能遵守規定、依速限行駛，落實交通安全為首要目標。

交通隊組長汪振豪說，目前全縣總計有64處測速桿，其中139線大彰路19至23公里處共設置2支測速桿，設置地點均依規定公布於警政署及警察局官網。一般道路超速將可依違反《道路交通管理處罰條例》第40條規定，處1200元至2400元罰鍰、闖紅燈部分處1800元至5400元罰鍰。

另外，行車速度超過規定之最高時速60公里以上者，已構成危險駕駛，則依同法規第43條裁罰，處6000元以上、2萬4000元以下罰緩，並吊扣汽車牌照6個月。

(中時 )