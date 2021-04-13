海軍新型兩棲船塢運輸艦今日舉行命名暨下水典禮，由蔡英文總統將本艦命名為「玉山軍艦」，台船公司董事長鄭文隆表示，台船公司對於能夠承造新型兩棲船塢運輸艦深感榮幸，「玉山軍艦」完工後將成為我國海軍新型兩棲作戰最新戰力，強調台船公司全體員工兢兢業業，結合國內外協力廠商全力投入本艦建造工作。

「玉山軍艦」平時主要任務為提供海軍離島物資運補及人員運輸；因應天然災害時執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；戰時，則可執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及規復離島作戰與擔任海上機動野戰醫院。

「玉山軍艦」主要特性具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護等性能，並且配置完整的防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立執行各類作戰任務；另建置載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、貨物彈藥物資等，也可執行醫療救援。

而「玉山軍艦」還有一項重大特點，配備台船公司自行研發的「智慧型調水系統」能夠大幅改善船體操作的機動性，讓國軍在執行任務時能獲得相當大的助益。

今日舉辦的命名暨下水典禮是「玉山軍艦」的重要里程碑，2020年全球造受新冠肺炎的沉重打擊，導致數項工作進度發展時程受到影響，但在海軍、中科院以及台船公司全體員工的努力下，克服各式挑戰讓衝擊降至最低，最終能在今日順利舉辦命名暨下水典禮，「玉山軍艦」亦導入產品全壽期管理系統(PLM)整合現有船廠資訊管理系統，為未來國艦國造接續推動的造修合一做足準備。

台船公司近年肩負起國家「國艦國造」政策，藉此調整國內造船產業的人力市場、提升就業及經濟發展，也不斷在船艦設計及建造技術上突破精進，深受國防部及海內外船東肯定，未來，台船公司在軍艦及公務船上將更加投注人力，目標以穩健務實的態度及精神，戮力完成國家交付之各項重要造艦任務。

作為政府船艦產業本土化的重要推手，台船公司責無旁貸，未來期許能發揮台灣的造船能量，提供最大後勤建造、維修服務，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護國土，並不負國人對台船公司的期許。

(中時 )