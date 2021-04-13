花蓮縣警局鑑識科也在工程車滑落的邊坡下，找到行車記錄器的記憶卡。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方在堆積如座小山丘的列車殘骸中，發現列車的行車記錄器。（警方提供畫面／羅亦晽翻攝）

警方在邊坡旁的軌道中，發現工程車行車記錄器的記憶卡。（警方提供畫面／羅亦晽翻攝）

台鐵太魯閣號出軌意外，花蓮縣警局鑑識科配合檢調單位在事發現場仔細採證，經連日搜索，在清水隧道口找到列車行車記錄器，並在釀禍工程車滑落的邊坡下發現僅1公分大的行車記錄器記憶卡。這2個關鍵證據除曝光列車撞擊驚悚畫面外，究竟仍有多少內容仍待釐清？檢警和運安會正拼湊肇事主因，逐步還原事故真相。

花蓮縣警局獲報後，鑑識科第一時間隨即配合檢調單位趕抵事故現場採集相關證據。鑑識科長呂政鴻說，第一天最主要的任務是協助還原事故現場及罹難者身分的確認，不過隧道空間窄小，車廂因劇烈撞擊嚴重變形，遺體則是支離破碎，採證難度很高，同仁們的心理壓力也很大。

呂政鴻說，警政署長陳家欽到場了解狀況後，指示同仁務必在最快速的時間確認罹難者的身份，讓家屬能儘早領回，因此大家只要採集到DNA，一天早中晚共3時段，北送到刑事局鑑別。

呂政鴻提起整個採證過程說，事發當下，因為列車車頭撞擊到工程車，車頭整個向左偏撞到隧道口，因此請同仁多次在該處找尋行車紀錄器及記憶卡，不過因為現場一片狼藉，列車殘骸堆積如座小山丘，大家無從找起，士氣隨之下降，每人表情略顯失落。

呂政鴻接著說，不過同仁還是一片一片的方翻起列車殘骸，不願意放棄放過任何蛛絲馬跡，果然皇天不負苦心人，終於在隧道口外的列車殘骸底下發現列車的行車記錄器，陸續也在工程車滑落的邊坡下方找到原本裝在車子後視鏡上的紀錄器的記憶卡，「希望能藉此協助還原事發現場，替罹難者找回真相」。

呂政鴻坦言，整起事件大家都很努力，搜救人員、救護人員，鑑識科、鐵路警察局及刑事局等都投入大量人力，除了在最短時間內將傷者、罹難者救出來之外，更希望能縮短採證時間，盡快辨識身分，也才能加快鐵路修復的工作。

如今，隨列車與工程車行車紀錄器的畫面陸續曝光，事發過程逐漸被拼湊、還原，戳破李義祥當初供稱「自己有拉手煞車」、「獨自巡視工地」等謊言，並讓工程「借牌黑幕」及「分層施工」關係漸漸浮出檯面，不過整起事件仍待檢方進一步釐清。

(中時 )