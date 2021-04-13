店門口掛出「9字」布條，感動不少人！一家滷肉飯店的老闆為慶祝營業超過一年，即日起至16日，凡外帶滷肉飯，每碗只要15元。佛心價獲網友大推，卻也不忘虧老闆這一年來大概做得很辛苦，「會不會明年這時候還在15元，但布條改成要結束營業了」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，營業逾一年的滷肉飯店，老闆特地製作布條舉辦促銷活動，布條上寫著「慶祝本店熬過一周年」，4月12日至4月16日，限外帶每碗15元，原PO說，「除了恭喜也不知道該說什麼了」。

老闆一路走來始終艱辛，看在其他網友眼裡相當感動，大推「用新台幣讓他再撐一年」、「做小本生意真的辛苦，能年復一年不容易」、「希望他有很多個一周年」、「老闆好可愛」。

網友認為，做吃的如果能撐過一年，表示客源逐漸穩定，若房租、原物料等成本沒有漲太多，通常會繼續做下去，而且有利潤。不過也有網友搞笑，虧老闆會不會明年還在15元，「因為要結束營業了」。

(中時新聞網)