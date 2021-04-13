連月久旱不雨，中台灣水庫持續探底，月初已開始施行「供五停二」分區供水措施，民眾已感用水之不便，台灣自來水公司第四區管理處，決定將水利規劃試驗所內，新開鑿的一口深水井水源，供給霧峰地區，多餘的部分在支援大里、草湖部分地區，日前已完成接管工程，近日進行機電工程，並測試。

台灣中部陷缺水危機，家家戶戶都在停水前努力儲水，以備停水期間使用，自來水公司為霧峰及大里、草湖部分地區找到了備用水源。自來水公司第四區管理處副處長林義雄表示，中區水資源局利用前瞻計畫經費，去年在水利署水利規劃試驗所內開鑿了一口備援深水井，剛好可以支援附近區域用水。

林義雄指出，由於需將地下水併入自來水系統，11日晚開始接管工程，並為減低對交通的影響，皆於夜間施工，13日已完成接管，目前還在進行機電工程及水壓、水質等測試，預計日供水約2000噸。

「供五停二」造成用水不便，台灣自來水公司第四區管理處，接管位於水利規劃試驗所內的深水井，以支援霧峰及大里、草湖部分地區，停水期間用水之不足，13日進行機電工程及測試。（黃國峰攝）

林義雄表示，該深水井主要還是供應霧峰地區，有多餘的才會支援大里、草湖部分區域，不過因水量不多，停水期間不能保證都會有水，另該地下水水質經測試合格，輸送時也會在源頭再加氯消毒，以合乎民生用水標準。

(中時 )