金粥到港式火鍋推出：花膠螺頭濃雞湯新鍋物，不但可以看到小熊泡雞湯，還有滿桌澎湃海陸盛宴。（馮惠宜攝）

「來阿秋、買溫馨送平安』母親節溫情饗宴，從6人份5800元起，10人桌宴8000元、12800元，且因應民眾在家聚餐需求另推出外帶3999元6人桌宴。（馮惠宜攝）

4月15日至4月30日到店用餐只要上傳網美照並打卡Tag「頂鮮台南擔仔麵 台中店」，再免費招待上名廚菜餚「鮮露蒸鮑魚」乙份。（頂鮮台南擔仔麵提供／馮惠宜台中傳真）

請媽媽吃大餐，誰說一定要等母親節；中部幾家餐飲四月推出新菜單盼為母親節聚餐商機先打頭陣，其中更有餐廳搭上媽祖遶境順風車，打出早鳥預訂送平安好禮；也有港式火鍋主打萌到不要不滴熊熊鍋，要讓媽媽們拍好拍滿；更有台菜餐廳消費滿額就霸氣送上帝王蟹，號稱是「懂娘」大餐。

搭上近民間媽祖出巡議題，以肥鵝、燒鴨著稱的阿秋大肥鵝餐廳4月祭出「來阿秋、買溫馨送平安』母親節溫情饗宴，即日起至4月30前預訂並付清5月1日到5月9日早鳥優惠全部金額就送「大甲鎮瀾宮加持好禮一份」好禮，包括杯袋、好運按摩梳及御守項鍊等。另，因應民眾在家聚餐需求也推出外帶3999元6人桌宴（限定日、時段)。

金粥到港式火鍋4月15日起推出：花膠螺頭濃雞湯、龍蝦泡飯鍋兩種鍋物，其中花膠螺頭濃雞湯特別將雞湯急凍成小熊冰磚，上菜時小熊泡在雞湯裡的萌樣，滿足愛拍照的媽媽們要吃好料更好拍好拍滿；而龍蝦泡飯鍋以金黃醇厚濃雞湯做湯底，整尾龍蝦入鍋熬煮，涮龍蝦肉Q彈多汁Q彈，再搭配特選肉品、生猛海鮮、精緻丸滑等海陸盛宴，最後再以炸過的脆香米飯入鍋，帶有米香和鍋氣的湯汁讓媽媽們可以元氣滿滿。

頂鮮台南擔仔麵即日起到4月底推出早鳥母親節專案「帝王蟹賞、懂娘獨饗」，午間用餐單桌消費滿3萬元，即享免費招待價值18000元「現撈帝王蟹3KG」一隻；同時段再加碼，個人用餐滿1000元免費吃「焗烤鮮龍蝦」。

昭日堂燒肉為鼓勵民眾平日帶媽媽來用餐，即日起到5月9日推出平日用餐88折，結帳滿1000元再送美國PR牛翼板券一張。

(中時 )