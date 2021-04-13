連鎖餐飲集團王品(2727)2020年股東會紀念品大手筆祭出2200元餐券，成為投資者焦點話題。針對2021年股東會紀念品，集團宣布加碼推出包括三重好禮、價值2516元的「王品股東大禮包」，以目前股東人數約2.9萬人計算，發出的紀念品價值超過7300萬元。

王品自2018年起發放股東會紀念品，2018年為75折優惠券、2019年為500元抵用券，去年則大舉加碼為2200元抵用券，且零股股東亦可領取，總價值估近5000萬元，消息一出引發投資人熱議，帶動股東人數顯著增加。

由於疫情期間營運有撐，隨著下半年報復性消費熱潮帶動內需暢旺，王品台灣事業群營運顯著成長，中國大陸事業群營運亦顯著好轉，使王品股價自去年3月31日的63.9元一路漲至今年3月31日的183.5元、大漲近1.87倍，成為去年投報率最高的餐飲股。

為感謝股東支持，王品今年再加碼祭出包括三重好禮的「王品股東大禮包」，包括200元紙本抵用券，以即透過「王品瘋美食」APP派發的電商平台「王品嚴選」100元抵用券3張、每月168元抵用券共12張，總計價值2516元。

王品表示，此次發放的股東優惠券在全台22個品牌、285家門市均可使用，配合「王品瘋美食」APP可轉贈分享親朋好友，折扣後用餐金額可累積回饋點數，除了月月用，還能店店用、人人用，讓投資人可「月月吃王品」不手軟。

王品說明，所有股東皆可領取紀念品，但持股未滿1張（1000股）的零股股東，需親自出席股東會或參加電子投票後才能領取。今年股東會將在6月29日舉行，可獲得領取資格的最終交易日為4月27日。

(時報資訊)