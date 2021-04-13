台北市中山警分局因收賄包庇色情案，執法形象大傷，中山一派出所員警去年獲報到酒店處理酒客糾紛時，竟遭陳姓酒客嗆：「你有插股是不是？你有拿錢是不是？」員警忍無可忍，當場將陳男逮補送辦，台北地院審結，依侮辱公務員罪判拘役10日，得易科罰金1萬元。

陳男去年10月11日凌晨在北市某地下室酒店飲酒作樂，因消費問題與酒店員工起口角，店家報警，中山一派出所3名員警獲報前往處理，見陳男渾身散發酒氣且不願離去，上前欲將他帶離。

陳男明知對方是穿著制服的員警，是依法執行職務的公務員，竟當場以「你有插股是不是？你有拿錢是不是？」，以及三字經等穢語辱罵員警，當場被依妨害公務現行犯逮捕。

陳男偵審期間均認罪，並與3員警達成調解。法官認為，陳男有酒駕前科，去年6月才易科罰金執行完畢，5年內又再犯本案，屬累犯，但2件罪質、犯罪手法與態樣不同，不必加重最低本刑；考量陳男不圖克制情緒，漠視國家法治，影響公權力行使，但認罪和解，獲員警原諒，依法判刑。

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(中時 )