熱心民眾日前在中市向上路與大忠街口撿到1只皮夾，清點發現有現金3千元、證件及信用卡，員警多方聯繫不上失主，在皮包內發現1張連鎖超市的會員卡，突發奇想地透過超市店家協助，終於找到7旬的祝姓失主，順利物歸原主。

台中市警局第一分局公益派出所在4月9日接獲熱心民眾和獲1只皮夾，警方與拾獲人一起清點皮夾內物品，發現內有新台幣3000多元及眾多證件、信用卡，員警多方嘗試聯繫失主，卻都聯絡不上。細心的警員發現皮包內有1張連鎖超市的會員卡，就近到附近的連鎖超市，請店長協助查詢建置的會員資料，是否留有聯繫電話，才順利地聯絡到失主，原來是7旬的祝姓老翁。

老翁到派出所領取皮夾，向警方頻頻道謝，並指出，皮夾內現金及證件遺失事小，但皮夾對他來說非常重要，且具有紀念意義，他發現遺失時，心情相當低落及不捨，幸好熱心民眾拾獲，加上警方也鍥而不捨追查，他才能失而復得。

(中時 )