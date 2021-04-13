五六島油菜花 _版權為釜山觀光公社所有

【旅遊經 洪書瑱報導】

釜山是許多國人出遊韓國時，欲前往的韓國城市，受到許多國際觀光青睞，於2020年被韓國文化體育觀光部選為韓國第一個國際觀光城市，但因為疫情已有許多國際旅客已有一二年未曾再到訪，這一二年釜山的旅遊有了新的進化，也有新的景點，我們不妨先行在線上探訪，納入口袋名單，等到疫情解封，再一一探尋！

釜山煙火節_版權為釜山觀光公社所有

太宗台繡球花文化季_版權為釜山觀光公社所有

前往釜山，除了一般大家所知的搭乘飛機之外，也可以透過從首爾搭乘國內線班機前往釜山，或是搭乘郵輪(遊輪)的方式從基隆港前往。另外也有新的方式像是Fly＆Cruise一次玩兩國(從台北搭飛機到釜山，之後從釜山港上船前往日本，再從日本回到釜山，從釜山搭乘飛機回台)，或是從釜山進再搭乘往返日韓的快艇前往日本福岡等！

※.釜山近期

新景點

.Busan X The Sky

展望台

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是目前釜山最高的建築物

，建築物中的99樓擁有全世界最高的星巴克，裡頭還有一些獨家限量商品。除此之外，在Busan X The Sky展望台可以透過透明的地板看到海雲台的白沙，彷彿自己也站在高空上腳下踏著白沙般。

Busan X The Sky_版權為Busan X The Sky所有

Busan X The Sky_版權為Busan X The Sky所有

Busan X The Sky_版權為Busan X The Sky所有

松島龍宮雲橋

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時隔18年再次重新開放位在松島海水浴場西邊的岩南公園與位於旁邊無人島的橋樑。全長全長127.1m，橋寬約2m，距離海面約25m，可以從松島天空步道一直沿著海水浴場、ocean park、海岸觀景路、岩南公園，一次完成海洋觀光帶的願望。

松島龍宮雲橋_版權為釜山觀光公社所有

松島龍宮雲橋_版權為釜山觀光公社所有

海雲台Blue Line Park

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海濱列車屬於釜山東海南部線，是從海雲台區松亭站到尾浦的海岸觀光路線。連接海雲台尾浦-青沙浦-松亭，原來這是沒有營運的路線，因為地形狹窄等因素從2013年便被廢棄，但經過多方討論後，決定以觀光路線的方式重新打造。列車是全韓國第一個使用充電電池提供動力的親環境列車。目前分為兩種車廂，一種是馳騁在海雲台美麗海岸上的普通列上，一種是可以在7～10米高空上觀賞海雲台海岸線的Sky Capsule 膠囊型列車。

釜山Lotte World

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目前正在準備營運中，預計於今年8月正式開幕。釜山Lotte World營運後會是釜山第一個遊樂園。目前預計面積約15萬坪(首爾樂天世界的3~4倍大)，設施大約有31種(體驗、公演空間、遊樂器材等)，另外也有亞洲最初公開的雲霄飛車也會在這裡出現。

韓式海帶湯_版權為釜山觀光公社所有

辣炒章魚牛腸蝦子鍋_版權為釜山觀光公社所有

釜山也有許多地道必吃的美食，包括：堅果黑糖餅、拌粉條、魚板、油豆腐包、辣炒章魚牛腸蝦子鍋、明太子料理、豬肉湯飯、烤貝類、小麥麵、涼拌豬腳等！其中韓國常見的魚板，在釜山有嚴格的規範，在釜山要稱為魚板，是魚板含量必須超過70%以上的魚漿才能算是。另外，堅果黑糖餅也不同於其他地方把黑糖包含於內煎炸，而是剖開裡頭富含堅果，也有所不同！

想知道釜山的新景點、美食與新玩法，或在不能出國之際學會釜山美食烹調方式，如「韓式海帶湯」，以及「辣炒章魚牛腸蝦子鍋」在台先解饞，釜山觀光公社特別於4/25(日)於台北舉辦【釜山Talk Show】體驗型講座！「釜山Talk Show」體驗型講座，為了讓更多的朋友能一同參與，將以線上線下的方式一同進行。延續往年與民眾互動的傳統，以Talk Show結合料理教室，除了特別邀請旅遊作家「艾瑞克-李昂霖Eric」來跟大家分享自己的釜山之旅外，同時邀請目前台灣最紅且來自韓國的「韓國創意料理職人主廚 孫榮 Kai Son」傳授大家如何在家製作道地的釜山料理。即日起～16日開放報名，現場活動將採限額36位參與，可至粉絲專頁填寫goole表單。另外，線上活動將錄取150位，參與的民眾將可獲得限量禮物！

報名完成後會以抽籤方式決定名單後，寄送mail給參加者，相關活動及釜山旅遊訊息，可至「釜山觀光公社」粉絲頁查詢！

圖片：釜山觀光公社提供

(中時新聞網)