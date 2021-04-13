勞動基準法規定，5月1日是勞工的國定假日，勞動部今天表示，今年5月1日勞動節剛好是週六，可能遇到勞工例假日或休息日，補假日期由勞資雙方協商。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛在會中表示，依「勞動基準法」規定，勞動節是勞工應放假的日子，雇主應依法給假並給薪。

黃維琛說，若休假日適逢勞工例假或休息日，也應於其他工作日補休，至於在哪一天補休，則由勞資雙方協商，建議可比照銀行約定在4月30日補休。

不過，如果老闆徵得勞工當天同意出勤，工資應依法加倍發給。黃維琛指出，勞動節當天若遇勞雇雙方原約定的休息日，且勞雇雙方也約定在30日補假，補假當天性質就為國定假日。

假設月薪為新台幣3萬6000元的勞工，推算其平日每小時工資額為150元，若勞工在5月1日休息日出勤8小時，雇主應在原月薪外，另再加給1900元（計算公式：150元x2小時x4/3+150元x6小時x5/3=1900）。

若勞工是在4月30日的國定假日出勤，出勤8小時以內者，雇主就應於原月薪外，另再加給1日的工資1200元（計算公式：36000/30=1200）。

黃維琛指出，勞動節出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，可處2萬至100萬元罰鍰，加班費等也須照給。

(中央社)