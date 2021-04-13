趙少康。（黃福其攝）

台電重啟中火3號機，引發極大爭議，中廣董事長趙少康日前呼籲台中市長盧秀燕為了台中人的肺，應該率眾包圍中火，遭綠營圍剿。趙少康下午發聲明說，他為中火議題持續為台中人請命，希望捍衛中部空氣品質及台中人的尊嚴，沒想到卻遭到《三立新聞網》以及《新頭殼》兩媒體以假作者撰文抹黑，不僅用字遣詞粗糙、內容更是漏洞百出。

曾任環保署長的趙少康在澄清聲明中指出，《新頭殼》抹黑他是中火空汙主謀，文章中說「中火2、3、4號機都是由趙少康啟用」，但實際上，台中火力電廠一至四號機環境影響評估工作是在75年根據行政院衛生署「加強環境影響評估方案」做的，當時環保署根本尚未成立。而5、6、7、8號機的環評是在他的前任簡又新署長任內完成。

他說，當時有當時的環保標準，現在有現在的環保要求，當全世界都以減碳為目標時，民進黨難道要逆勢而行？

趙少康也說，《三立新聞網》抹黑他立場不一，以過去北桃四鄉爭議影射他過去與現在標準不同。實際上他標準向來一致，就是「BCAT」 - Best Current Available Technology，也就是用當時最好的科技來防止汙染，現代的審查標準比過去更加嚴苛是理所當然，PM2.5檢測則是在 2012年才啟動，距他擔任環保署長相隔20年，因此他以現在的標準進行評論何錯之有？環保必須與時俱進，與其說他立場轉變，不如說是民進黨的環保觀念越來越倒退。

趙少康表示，《新頭殼》作者造謠國民黨的「以核養綠」政策，要讓台灣深陷核廢料及核災的永久輻射恐懼之中，但事實上，「以核養綠」的最終目標仍是「培養綠能」，這與民進黨「發展綠能」的立場有共通之處，然而民進黨曾經承諾的「綠能佔總能源20％」的承諾，做了這麼多年成效卻是奇差無比，到現在也才5％。他要再強調一次，就是因為民進黨綠能執行不利，才會導致核能問題浮上檯面。

趙少康強調，民進黨還未對綠能發展失敗導致台灣出現能源危機向國人道歉，還企圖持續為自己的失敗擦脂抹粉、用不實資訊操縱媒體以打擊政敵，如此執政心態，簡直是負面中的負面，全國人民都應該加以譴責！

(中時 )