全球對科技巨頭的壟斷行為愈發不能容忍，高舉反壟斷的大旗，對這些巨頭大刀直落，美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）認為必須遏止這些壟斷行為，於周一（12日）提出法案，擬禁止市值逾1000億美元的公司，進行併購行為。

不久前，大陸市場監督管理總局宣布，由於阿里巴巴集團對平台電傷實施「二選一」的壟斷行為，決定予以182.28億人民幣的裁罰金額（折合新台幣約790.8億）；除此之外，科技巨頭谷歌（Google）也遭指控濫用其在廣告上的支配地位，操弄廣告哄抬價格，更被爆暗地與臉書（Facebook）協商，避免在廣告上的業務競爭。

根據《路透社》報導，共和黨籍參議員霍利於周一提出的法案中提到，擬禁止市值超過1000億美元的公司進行併購，其中包含科技巨頭蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和Alphabet旗下的Google，並指出該法案將有效的禁止他們進行併購交易，阻止這些平台的壟斷行為、妨礙競爭。

霍利認為，社群媒體巨頭對言論進行審查，扼殺保守派的聲音，並批評製藥產業過於集中，掌有過多市場的權力；此外，霍利也在推特上發出推文表示自己痛擊大公司壟斷行為的決心，「打破壟斷行為的時代來臨，我將提案削弱科技巨頭和大企業的市場規模」。

It’s time for a new era of trust busting. I’m introducing legislation to cut #BigTech and the mega corporations down to size https://t.co/WcXaZpO90E — Josh Hawley (@HawleyMO) April 12, 2021

值得一提的是，霍利此法案內容與民主黨參議員羅布查（Amy Klobuchar）於2月所提的法案有相似之處，霍利談及羅布查該法案時表示，「很樂意與她一起討論」；另外，眾議院民主黨議員西奇里尼也透露，計畫針對反壟斷行為提一系列的法案。

(中時新聞網)