帛琉旅遊泡泡吹不起來，還被澎湖打敗！澎湖花火節即將於本月22日正式展開，自年後開始，澎湖預購買氣就居高不下，和去年花火節同期進度相比成長1倍以上。看好澎湖旅遊商機，易遊網鎖定各種旅遊族群，推出多種套裝行程、自由行、體驗活動、海邊露營等商品，並獨家與豪華遊艇業者合作，不用人擠人，就能在專享空間體驗海上賞花火的浪漫夜晚。

易遊網表示，若屬於懶人玩家，選擇套裝行程輕鬆跟著玩，2人成行說走就走，不須等待成團壓力。熱門行程包含有【東海澎澎灘＋珊瑚島獨木舟3天】，探訪無人島澎澎灘，體驗各類海洋活動；【七望雙心虎井‧經典北環豐富3天】一趟登訪三島，除了有知名的七美雙心、望安外，還有讓貓奴們為之瘋狂的虎井貓嶼，再暢遊本島和北環的經典景點。

如果是嚐鮮族的你，易遊網限時限量推出遊艇賞花火體驗，獨家包下27座席的豪華遊艇，寬敞空間與舒適內裝，有別於一般船艇，還有晚餐和酒水無限供應，就像是參加一場私人海上派對，盡情暢玩也保有隱密性，僅有5／20、6／14、6／28三個場次，特別選定有LINE無人機秀的日期，讓旅客不錯過最精彩的花火表演。

住膩了飯店，想要來點不一樣的住宿體驗，推薦澎湖無人島沙灘露營，不僅可以在無人忘憂島浮潛，探尋藍色珊瑚礁秘境，還有機會可以一睹在海中閃爍的藍眼淚奇景。

今夏想走跳澎湖，除了要趕緊卡位外，還要懂得省荷包！凡於易遊網訂購全台住宿、體驗活動、一日遊、租車包車、露營、國內外機票等，皆可享高鐵加購優惠，最高可激省600元，堪稱是市場最高的加購優惠。此外，凡於4／30前訂購花火節出發之商品，還有機會獲得「SAIME東京企劃」時尚後背包。若想知道澎湖必打卡景點有哪些，易遊網整理出的「澎湖熱門打卡景點攻略」，趕緊備份起來！欲知更多澎湖花火節的商品與優惠訊息，歡迎至易遊網官網查詢。

(中時 )