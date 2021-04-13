除基本款吃到飽外，另有單點的高級食材。（柯宗緯攝）

高雄麗尊酒店2樓近日改裝成「木櫃工廠創意鍋物MUQE FACTORY」正試營運。業者主打澳洲和牛吃到飽、現撈活蝦及台灣產地直送小農蔬食，搭配每日熬煮健康無負擔的湯頭，以嶄新的鍋物登場，每人僅588元加1成，CP值相當高。

業者指出，「木櫃工廠」以集團兩位創辦人的名字中，各取最代表性的一字「木與貴」而命名，係為「櫃」，木櫃代表著大地中素材的承接融合，存放務農的新鮮產物與收藏的珍品，傳遞執手而聚，自在而簡單的美味關係，餐廳整體裝潢風格採用輕美式工業風，運用多種木材與墨藍色系風格打造，搭配大理石檯面，看似沈穩粗獷的外表卻有著溫暖細膩的內涵，提供給每位饕客舒適的用餐環境。

「不設限於任何國家，不排除任何美味的可能性」現場提供多樣頂級嚴選肉品還有台灣在地蔬食，特選海鮮、壽司、甜點、Häagen-Dazs冰淇淋等並提供無限量供應，採用個人鍋的方式，讓每個人都成為自己的「煮廚」，料理出屬於個人獨特的美好滋味。

主廚經過多次鑽研及各國風味的薰陶下，推出四大主打湯頭：麻辣與溫厚香醇口感的「四川麻辣鍋」，加入花椒及香料慢慢熬煮出又麻又香的濃厚湯頭，喝上一口瞬間暖上心頭，讓人欲罷不能。

以及湯頭濃而不稠，品嚐後喉頭湧現甘甜滋味的「日式壽喜燒」，將肉片放入鍋中輕輕的涮過，日本流傳下來的醬汁風味讓人唇齒留香。還有光是聞到香味就食指大動的「香蒜豚骨鍋」，主廚使用豬大骨慢熬，加入蒜頭提煉出濃郁的香氣，不論是大人還是小朋友都無法抗拒的好滋味。

以及運用扁魚及多種香料燉煮出清爽鮮甜的「廣東汕頭火鍋」，添上一碗白飯，將涮好的肉搭配特調的沙茶佐料，令人顛覆感官滋味的享受。

除了澳洲和牛吃到飽，另有嚴選多樣頂級食材供饕客單點享用，像是日本A5和牛、美國Prime沙朗牛肉；海鮮則有現撈活蝦、新鮮現切生魚片、韓國大生蠔、野生海龍蝦、帝王蟹腳及北海道干貝盤等，而特別為海鮮控推出的「極品海鮮總匯」更是頂級，包含了佐渡花蟹、斑節黑肥豬蝦、軟絲、北海道扇貝、韓國鮑魚及黃金斑魚等極品海鮮，滿足熱愛新鮮海味的味蕾。

業者也祭出「一元火鍋天天抽」活動，凡於4／8-4／30至「木櫃工廠創意鍋物MUQE Factory」FB 粉絲專頁按讚並分享貼文，每桌可享抽獎乙次，多項頂級食材兌換券，最大獎項為當日個人用餐可享一元券 。

(中時 )