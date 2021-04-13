台南市長黃偉哲前往台南官田的果乾公司，親自為駐美代表蕭美琴挑選各式美味果乾。（市府提供／洪榮志台南傳真）

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在個人推特分享駐美代表蕭美琴贈送的台南鳳梨乾，引起一陣台灣美味水果乾熱潮後，台南市長黃偉哲不僅立即回應蓬佩奧的貼文，昨天晚上也在個人臉書上臚列台南各家廠商、農會所產的果乾列表，乘勝追擊大力行銷台南各式果乾。

黃偉哲今天更前往台南官田的果乾公司，親自為蕭美琴挑選各式美味果乾，包括：芭樂乾、番茄乾、芒果乾、柚子乾，以及各式蔬菜水果脆片，像洋蔥脆片、杏鲍菇脆片等，全數裝入箱內，準備將這些台南家鄉優質農作物做成的美味點心，寄給「台南的女兒」蕭美琴。

黃偉哲表示，非常感謝蕭美琴人在美國也不忘協助台南美味水果打開國際知名度，更希望這批「應援驚喜包」能為在第一線奮鬥的蕭代表及外交人員打氣加油，提供更多來自台南溫暖的支援，並能品嘗到家鄉甜蜜的滋味。

黃偉哲還特地為蓬佩奧準備一盒包含各式不同口味的美味果乾，並再度親筆邀請龐培歐前來台南一遊，品嘗享譽國際的台南美食。

(中時 )