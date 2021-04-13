倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開高走低，終場下跌34.79點，跌幅0.21％，收在16,824.91點；櫃買指數亦同步震盪走低，終場下跌3.08點，跌幅1.45％，收在209.39點；三大法人進出方面，外資續賣17.52億元，投信轉賣15.94億元，自營商續賣7.68億元，惟外資法人於台指期轉買566口多單，累計淨空單部位為25,406口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股13日恐慌賣壓出籠，於10點35分過後，眾多個股遭遇極大壓力。不過，儘管台股累積漲幅已大，加權指數短線難免震盪，但全球經濟復甦成長的力道超乎市場預期、市場資金熱錢效應持續延燒，研判台股仍將維持「多頭震盪驚驚漲」格局。

選股方面，盤面仍有眾多股票有亮眼表現，石英元件晶技，公司自結前3月稅前淨利年增143.4％，累計每股稅前純益2.38元。受惠5G、Wi-Fi6、物聯網、電動車等應用石英元件拉貨，預估今年營業利益率可望提升至逾18％，股價13日隨即強勢亮燈漲停、創歷史新高；華紙則隨高紙價時代來臨，加上貨櫃船運費過去半年翻四倍，在原物料短缺、成本墊高下，帶動股價飆漲。

個股方面，本周納入投資組合的太空梭，獲利大成長，首季營收年增100.2％，雖股價13日受到盤勢影響，呈現震盪洗盤走勢，惟在業內法人大戶心態偏多下，只要守穩10日線及月線位置區不破，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，台股目短中長期均線仍維持多頭排列不變，且根據證交所公布第一季市場資訊，參與股市交易的大戶、中實戶及散戶戶數全面創高，凸顯台股行情火熱。預期短線經適當換手整理後，仍有續漲機會可期。

(工商 )