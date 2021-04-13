逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤13日經歷劇烈震盪，盤中最高來到17,041點，再創台股新高，惟中午過後，賣壓再度湧現，終場下跌34.79點，震幅逾200點，成交量再創波段最大量。就技術面觀察，近三個交易日成交量均超過4,000億元，且有兩天出現價跌量增，13日更是出現KD指標高檔交叉向下，是技術面上很明顯的短線轉弱訊號。

個股方面，本周納入投資組合的立碁，搶攻電競背光、電動輔助自行兩大應用有成，去年毛利率拉升至35％，較前年成長6個百分點，營運轉機性強，股價經高檔震盪後呈現價漲量增，有望持續上攻。

選股方面，強勢族群股價13日震盪劇烈，IC指標股天鈺及敦泰，股價12日跌停，13日盤中則一度出現亮燈漲停，惟敦泰最終收平盤，天鈺漲幅也剩6％，近期頗有拉高出貨的味道，故IC設計族群不建議再追價買進。

此外，股價近期表現強勢的面板族群，指標股群創13日的跌幅也逾9％、記憶體指標股晶豪科盤中逼近漲停，尾盤幾乎收平盤，顯示近期強勢族群已見到獲利了結賣壓，建議投資人可陸續將手中持股落袋為安。

(工商 )