逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，盤面結構上波段漲多個股開始壓回，轉機小型股當道，類股上輪由傳產族群接棒，永豐餘、華紙、榮成等造紙類股延續12日漲勢，電子指標廠僅有南亞科、華邦電撐盤，聯電反彈，以個股表現為主。

選股上聚焦3月營收佳且漲幅未過大個股，包括晶技、中鋼、洋華、鈺齊-KY、南紡等，漲幅及乖離過大者勿過度追價，掌握輪動架構即可。

個股方面，本周納入投資組合的太空梭，3月營收突破4億元創單月新高，惟短線漲多，13日未能收在最高，待整理後可望再攻。

(工商 )