逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:012021/04/13 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，盤面結構上波段漲多個股開始壓回，轉機小型股當道，類股上輪由傳產族群接棒，永豐餘、華紙、榮成等造紙類股延續12日漲勢，電子指標廠僅有南亞科、華邦電撐盤，聯電反彈，以個股表現為主。 選股上聚焦3月營收佳且漲幅未過大個股，包括晶技、中鋼、洋華、鈺齊-KY、南紡等，漲幅及乖離過大者勿過度追價，掌握輪動架構即可。 個股方面，本周納入投資組合的太空梭，3月營收突破4億元創單月新高，惟短線漲多，13日未能收在最高，待整理後可望再攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #聯電 #太空梭 #洋華 #永豐餘 #晶技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:222021/04/12 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:212021/04/12 財經 十大電子金牛 豪爽配息 04:102021/04/11 財經要聞 《盤後解析》傳產挺身 收高5點 14:152021/04/12 財經 16檔績優生 法人力捧 04:102021/04/11 財經要聞 《盤後解析》多殺多 天量收黑 15:062021/04/13 財經 法人競唱高：台股本周 可站上萬七 04:102021/04/12 財經要聞 上市櫃3月營收3.4兆 史上最強 04:102021/04/13 財經要聞 《集中市場》外資續賣超 金傳強撐收高 15:232021/04/12 財經 破百家企業 去年一股賺一股 04:102021/04/11 財經要聞 齊喊「將釋出Q2營收季增財測」 外資：台積法說行情 提前啟動 04:102021/04/12 財經要聞 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 台股驚現「墓碑」爆天量殺尾 散戶下一步別做錯 - 財經 王品股東紀念品加碼 花185元買1股現賺2516元 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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