中國大陸水泥協會公布2021年水泥熟料產能前50家企業排名，其中，台泥（1101）以總產能4,083萬噸，居第八；亞泥（1102）中國則以2,235萬噸，據第十。

台、亞泥指出，大陸市場受疫情影響，2020年出貨量略有減少；不過，今年，在當地基建增加、政策支持下，預期發貨量會比去年增加。

根據亞泥統計，2020年，亞泥大陸市場熟料產量2,391萬噸，較2019年縮減3.8％；水泥及熟料總銷量2,884萬噸，較2019年縮減5.3％。

台、亞泥指出，今年以來，大陸水泥市場產業環境已恢復正常，景氣回溫，加上當地基建數量及金額增加，大陸市場2021年第一季的營運已恢復正成長。

傳統以來，雖然每年的第一季，都是大陸水泥市場的淡季；不過，台、亞泥表示，今年由於許多工程提前開工；加上當地政府持續執行供給側改革、淘汰落後產能等政策來抑制產能的增加，因此，大陸市場今年以來的的出貨量是維持在高檔的。

除此之外，在基建工程數量增加，對水泥的需求增加；台、亞泥指出，大陸水泥市場的價格，在春節過後，一直維持調漲的趨勢，可以預期，大陸市場今年第一季的營運是「量價俱增」。

水泥業者預期，今年大陸水泥價格上漲的趨勢預估可維持到5月底。因此，台、亞泥樂觀表示，2021年的上半年，大陸市場的出貨量、獲利能力，一定會比去年同期成長很多。

(工商 )