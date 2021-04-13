大陸出口數據遜預期，加上大陸市監局等要求騰訊、美團等平台限期前全面整改問題，建立平台經濟新秩序，令港股13日午後漲幅收斂，收盤僅升43點。
恒指開盤漲104點，報28,557點，為今早低位所在，開盤後升幅擴大，重上10日線（28,613點）及20日線，最多升423點，高見28,877點，但大陸出口數據差過預期，大盤升幅收窄至三百點內，未能站穩20日線。恒指早盤升274點，午後升幅繼續收窄，曾倒跌1點，見28,452點全日低，最終收報28,497點，升43點或0.2％。
國企指數報10,850點，跌24點或0.2％。科指跌1.6％，報8,038點。大盤成交額1,428.36億港元。
消息面，大陸市監局等召開指導會，要求互聯網平台企業限期全面整改二選一，美團跌7.4％，為跌幅最大恒指、國指及科指成份股，成交額122.5億港元居首。
(工商 )
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